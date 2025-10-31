Café philo | La démocratie et l’éducation Café associatif l’Imaginaire Lalinde
vendredi 31 octobre 2025.
Café philo | La démocratie et l’éducation
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Avec Simon, nous réfléchissons ! Comment fait-on pour que chacun ait une opinion ? Pourquoi la question de l’éducation se pose dans un cadre démocratique ? .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr
