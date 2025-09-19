Café Philo La Ferté-Bernard
Café Philo La Ferté-Bernard vendredi 19 septembre 2025.
Café Philo
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 20:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Dès 16 ans. Animé par Romane. Entrée libre. Réflexion conviviale autour d’un thème. Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
