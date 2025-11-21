Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café Philo La Ferté-Bernard

Café Philo La Ferté-Bernard vendredi 21 novembre 2025.

Café Philo

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 19:30:00

Date(s) :
2025-11-21

Echangez sur un thème choisi pour cette soirée   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Philo La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-11-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude