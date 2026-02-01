Café philo La hiérarchie Pouvoir ou responsabilité

2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 09:50:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous…

Discussion et échange autour de la thématique La hiérarchie, pouvoir ou responsabilité ? .

Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous… .

2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Invitation to exchange and let the word flow freely. To tear apart a received idea, to deny the obvious or a project that is already set up, to find meaning in it by revealing a little of the human in us..

L’événement Café philo La hiérarchie Pouvoir ou responsabilité Obernai a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme d’Obernai