CAFÉ PHILO LA NATURE EST-ELLE UN SUJET DE DROIT? Béziers

CAFÉ PHILO LA NATURE EST-ELLE UN SUJET DE DROIT?

Les arbres doivent-ils plaider ? interroge la reconnaissance de droits à la nature et oppose humanisme et naturo-centrisme la nature peut-elle devenir sujet de droit ?

Dans le cadre des 150 ans de la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, Les arbres doivent-ils plaider ? , livre de 1972 du professeur de droit Christopher Stone, revient sur le projet de station de ski de Walt Disney en Californie qui menaçait les séquoias de la vallée. Faut-il reconnaître des droits à la nature ? Plusieurs pays ont déjà attribué une personnalité juridique à des paysages, fleuves, glaciers ou montagnes. Deux visions s’affrontent l’humanisme et le naturo-centrisme. La nature peut-elle et doit-elle être un sujet de droit ?

Par Daniel Mercier.

English :

Should trees plead? questions the recognition of nature’s rights and contrasts humanism and naturo-centrism: can nature become a subject of law?

German :

Müssen Bäume klagen? hinterfragt die Anerkennung von Rechten für die Natur und stellt Humanismus und Naturozentrismus gegenüber: Kann die Natur zum Rechtssubjekt werden?

Italiano :

Should trees plead? si interroga sul riconoscimento dei diritti della natura e contrappone umanesimo e naturocentrismo: la natura può diventare un soggetto di diritto?

Espanol :

¿Deben alegar los árboles? cuestiona el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y contrapone humanismo y naturocentrismo: ¿puede la naturaleza convertirse en sujeto de derecho?

