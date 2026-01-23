Café philo : La santé a-t-elle un genre ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 7 mars, 11h00 dans la limite des places disponibles

Lors de ce temps de réflexion et de débat, les participants sont invités à échanger sur la question de la santé des femmes. A l’occasion du temps fort Égalité de l’EPI des Longs-Champs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T12:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



