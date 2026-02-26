Café-philo Médiathèque Lanvénégen

Café-philo

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:30:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Pourquoi être raisonnable ? Envie d’échanger ou de prendre le temps d’écouter ? Rejoignez le 1er café-philo de la médiathèque de Lanvénégen. Jean, praticien en philosophie, nous invite à réfléchir sur La raison . Dans une ambiance conviviale autour d’un café et de partage. Public ados-adultes. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

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English :

L’événement Café-philo Lanvénégen a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan