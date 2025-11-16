Café philo Les déguisements Obernai
Café philo Les déguisements Obernai dimanche 16 novembre 2025.
Café philo Les déguisements
2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-16 09:50:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
2025-11-16
Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous…
Discussion et échange autour des déguisements
2 Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com
English :
Invitation to exchange and let the word flow freely. To tear apart a received idea, to deny the obvious or a project that is already set up, to find meaning in it by revealing a little of the human in us..
German :
Einladung zum Austausch und zur freien Meinungsäußerung. Eine vorgefasste Meinung zerpflücken, eine Selbstverständlichkeit oder ein bereits ausgearbeitetes Projekt verneinen, einen Sinn darin finden, indem man ein Stück Menschlichkeit in uns enthüllt?
Italiano :
Invito allo scambio e a lasciare che la parola fluisca liberamente. Fare a pezzi un’idea preconcetta, negare l’ovvio o un progetto già impostato, trovare un senso rivelando un po’ dell’umano che è in noi?
Espanol :
Invitación al intercambio y a dejar que la palabra fluya libremente. ¿Destrozar una idea preconcebida, negar lo evidente o un proyecto ya montado, encontrar un sentido revelando un poco de lo humano que hay en nosotros?
