Café philo L’hypothèse d’un inconscient psychanalytique revient-elle à admettre un autre en soi ? Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 7 février 2026.
Café philo L’hypothèse d’un inconscient psychanalytique revient-elle à admettre un autre en soi ?
Ancien professeur de philosophie à Quimper et Concarneau, Jean-Yves Boudehen anime chaque mois un café lecture à la médiathèque.
Convaincu que La philosophie est une chose trop importante pour être réservée aux élèves de Terminale , il continue à faire connaître cette discipline, avec les lecteurs de la médiathèque mais aussi avec l’association Les amis de la philosophie de Combrit. Cette séance tentera de répondre à la question suivante L’hypothèse d’un inconscient psychanalytique revient-elle à admettre un autre en soi ?
Gratuit Sur inscription
Organisé par ma médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
