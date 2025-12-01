CAFÉ PHILO Loupian
CAFÉ PHILO Loupian mardi 6 janvier 2026.
CAFÉ PHILO
Loupian Hérault
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
2026-01-06
Thème du mois La frustration
Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois La frustration .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
English :
Theme of the month: Frustration
