CAFÉ PHILO Loupian mardi 6 janvier 2026.

Loupian Hérault

Thème du mois La frustration
Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois La frustration   .

Loupian 34140 Hérault Occitanie 

Theme of the month: Frustration

