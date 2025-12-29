CAFÉ PHILO Loupian

CAFÉ PHILO

Le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.

Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d'approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l'étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois La conscience .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

The aim of the café-philo is to take philosophy out of its university context. It enables everyone to deepen their thinking, develop their critical faculties and stimulate philosophical astonishment for better intellectual cooperation.

