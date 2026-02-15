CAFÉ PHILO

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire.

Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois La sagesse .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Created in October 2023 by Brigitte DI SIENA, the café-philo aims to take philosophy out of its university context.

L’événement CAFÉ PHILO Loupian a été mis à jour le 2026-02-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE