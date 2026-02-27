CAFÉ PHILO Loupian

CAFÉ PHILO

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois l’égalité l’équité

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

Created in October 2023 by Brigitte DI SIENA, the café-philo aims to take philosophy out of its university context. This month’s theme: equality equity

