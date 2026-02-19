Café philo Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Café philo

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Café Philo présenté par Véronique Barrail, professeure de philosophie.

Sujet proposé gagner du temps ?

Echanges et convivialité autour d’un verre. .

