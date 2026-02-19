Café philo Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie
Café philo Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie samedi 28 février 2026.
Café philo
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Café Philo présenté par Véronique Barrail, professeure de philosophie.
Sujet proposé gagner du temps ?
Echanges et convivialité autour d’un verre. .
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café philo
L’événement Café philo Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn