Café Philo Où s’en va le temps qui passe ? Vendeuvre-sur-Barse

Où s’en va le temps qui passe ?

Avec Fabrice Trumet,membre de l’Association auboise de veille et d’information zététique (AAVIZ) Questionnons nos représentations du temps et des sentiments associés (nostalgie, regrets, espoirs…).

Deuxième rendez-vous d’un cycle de quatre ateliers interactifs, ludiques et conviviaux. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

