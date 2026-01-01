Café Philo Où s’en va le temps qui passe ? Vendeuvre-sur-Barse
Café Philo Où s’en va le temps qui passe ?
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Gratuit
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
2026-01-17
Où s’en va le temps qui passe ?
Avec Fabrice Trumet,membre de l’Association auboise de veille et d’information zététique (AAVIZ) Questionnons nos représentations du temps et des sentiments associés (nostalgie, regrets, espoirs…).
Deuxième rendez-vous d’un cycle de quatre ateliers interactifs, ludiques et conviviaux. .
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
