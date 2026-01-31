Café philo par Yan Marchand Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon

Café philo par Yan Marchand

Que faire de sa peau ? La peau n’est pas un sac dans lequel on range ses organes. Par elle, nous touchons le monde et il nous touche. Exposée au regard des autres comme au mien, nous la maquillons le temps d’une séduction, la tatouons le temps d’un message, la cachons le temps d’une pudeur, l’écorchons dans les temps de détresse. La peau nous rappelle que nous ne sommes pas seulement une coordonnée GPS sur la carte du monde, mais une sensibilité qui cherche sa place. Histoire de faire quelque chose de sa peau, offrons-nous une heure de philosophie.

