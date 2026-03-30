Café Philo Peut-on ne pas être sociable ? Nogent-le-Rotrou
Café Philo Peut-on ne pas être sociable ? Nogent-le-Rotrou mercredi 15 avril 2026.
Café Philo Peut-on ne pas être sociable ?
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Mercredi 15 avril à 18h30, posez-vous des questions au café philo du Circonflexe au 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou !
Thème de ce jour Peut-on ne pas être sociable ?
Mercredi 15 avril à 18h30, posez-vous des questions au café philo du Circonflexe au 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou !
Thème de ce jour Peut-on ne pas être sociable ? .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
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English :
Wednesday, April 15 at 6:30 p.m., ask yourself some questions at the Circonflexe café philo at 24 rue de la Herse in Nogent-le-Rotrou!
Today’s theme: Is it possible not to be sociable?
L’événement Café Philo Peut-on ne pas être sociable ? Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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