Café Philo Peut-on se passer de l’Art ? Nogent-le-Rotrou

Café Philo Peut-on se passer de l’Art ?

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Mercredi 18 février à 18h30, posez-vous des questions au café philo du Circonflexe au 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou.

Thème de ce jour Peut-on se passer de l’Art ?

Thème de ce jour Peut-on se passer de l’Art ?

Du grec technê, l’art est une production qui requiert notre aptitude technique. Si l’artisan et l’artiste ont en partage cette même intention fabricatrice, le second s’en distingue par sa finalité, nullement destinée à remplir un besoin. Activité gratuite, faite pour elle-même, l’art est une poièsis, c’est-à-dire une production qui n’a pas vocation à couvrir une fonction précise.

Comment dès lors pourrait-on avoir besoin d’une activité non nécessaire ? Si l’on conçoit que l’artiste a besoin de l’art pour s’exprimer, qu’en est-il de l’humanité toute entière ?…Venez débattre sur ce vaste sujet ! .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Wednesday February 18 at 6:30pm, ask yourself some questions at the Circonflexe café philo at 24 rue de la Herse in Nogent-le-Rotrou.

Today’s theme: Can we do without Art?

