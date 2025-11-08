Café philo Pour vivre en société faut-il ne plus penser à soi ? Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Café philo Pour vivre en société faut-il ne plus penser à soi ?

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l'Abbé Finistère

2025-11-08 14:00:00

Café philo

Ancien professeur de philosophie à Quimper et Concarneau, Jean-Yves Boudehen anime chaque mois un café lecture à la médiathèque.

Convaincu que La philosophie est une chose trop importante pour être réservée aux élèves de Terminale , il continue à faire connaître cette discipline, avec les lecteurs de la médiathèque mais aussi avec l’association Les amis de la philosophie de Combrit. Cette séance tentera de répondre à la question suivante Pour vivre en société faut-il ne plus penser à soi ?

Gratuit Sur inscription

Organisé par ma médiathèque Julien Gracq .

