Café philo/psycho Hôtel Mayrena Eu

Café philo/psycho

Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu Seine-Maritime

Début : 2025-09-18 16:00:00

fin : 2025-09-18 18:00:00

2025-09-18

Thème les croyances

Animatrices et animateur Sylvia Bourdeau, Charles Imbert, Maureen Richard

Evènement offert, une seule consommation demandée .

Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 98 05 54

