Café philo/psycho Hôtel Mayrena Eu
Café philo/psycho Hôtel Mayrena Eu jeudi 18 septembre 2025.
Café philo/psycho
Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu Seine-Maritime
Début : 2025-09-18 16:00:00
fin : 2025-09-18 18:00:00
2025-09-18
Thème les croyances
Animatrices et animateur Sylvia Bourdeau, Charles Imbert, Maureen Richard
Evènement offert, une seule consommation demandée .
Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 98 05 54
