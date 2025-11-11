Café philo Quelle place pour le couple et la famille dans une société d’individus ? Rue de Figueras Marignane

Café philo Quelle place pour le couple et la famille dans une société d’individus ?

Mardi 3 mars 2026.

A 10h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane Bouches-du-Rhône

Un débat sous forme d’un café philo.

Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour du thème Quelle place pour le couple et la famille dans une société d’individus ? .

Le café philo permet de s’initier à la philosophie et de la démystifier. Elle encourage les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lecture philosophique et à prendre la parole en public.

L’esprit qui règne dans un café-philo est celui de tolérance. Il admet la diversité des opinions et des tendances. .

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

A debate in the form of a café philo.

We look forward to seeing you at the media library to discuss, argue and exchange ideas on the theme: What place for the couple and the family in a society of individuals?

German :

Eine Debatte in Form eines Café Philo.

Wir erwarten Sie zahlreich in der Mediathek, um zu diskutieren, zu argumentieren und sich über das Thema Welcher Platz für das Paar und die Familie in einer Gesellschaft von Individuen? auszutauschen.

Italiano :

Un dibattito in forma di café philo.

Vi aspettiamo in Mediateca per discutere, argomentare e scambiare idee sul tema: Quale posto per la coppia e la famiglia in una società di individui?

Espanol :

Un debate en forma de café filo.

Le esperamos en la mediateca para debatir, argumentar e intercambiar ideas sobre el tema: ¿Qué lugar para la pareja y la familia en una sociedad de individuos?

