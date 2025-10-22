Café philo Qu’est-ce que la mort ? Rue de Figueras Marignane
Café philo Qu’est-ce que la mort ? Rue de Figueras Marignane mardi 27 janvier 2026.
Café philo Qu’est-ce que la mort ?
Mardi 27 janvier 2026.
A 10h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Un débat sous forme d’un café philo.
Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour du thème Qu’est-ce que la mort ? .
Le café philo permet de s’initier à la philosophie et de la démystifier. Elle encourage les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lecture philosophique et à prendre la parole en public.
L’esprit qui règne dans un café-philo est celui de tolérance. Il admet la diversité des opinions et des tendances. .
Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr
English :
A debate in the form of a café philo.
We look forward to seeing you at the media library to discuss, argue and exchange ideas on the theme of What is death?
German :
Eine Debatte in Form eines Café Philo.
Wir erwarten Sie zahlreich in der Mediathek, um über das Thema: Was ist der Tod? zu diskutieren, zu argumentieren und sich auszutauschen.
Italiano :
Un dibattito in forma di café philo.
Vi aspettiamo in Mediateca per discutere, argomentare e scambiare idee sul tema Che cos’è la morte?
Espanol :
Un debate en forma de café filo.
Te esperamos en la mediateca para debatir, argumentar e intercambiar ideas sobre el tema ¿Qué es la muerte?
L’événement Café philo Qu’est-ce que la mort ? Marignane a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Marignane