Café philo Qu’est-ce que la mort ? Rue de Figueras Marignane

Café philo Qu’est-ce que la mort ?

Mardi 27 janvier 2026.

A 10h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane Bouches-du-Rhône

Un débat sous forme d’un café philo.

Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour du thème Qu’est-ce que la mort ? .

Le café philo permet de s’initier à la philosophie et de la démystifier. Elle encourage les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lecture philosophique et à prendre la parole en public.

L’esprit qui règne dans un café-philo est celui de tolérance. Il admet la diversité des opinions et des tendances. .

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

A debate in the form of a café philo.

We look forward to seeing you at the media library to discuss, argue and exchange ideas on the theme of What is death?

German :

Eine Debatte in Form eines Café Philo.

Wir erwarten Sie zahlreich in der Mediathek, um über das Thema: Was ist der Tod? zu diskutieren, zu argumentieren und sich auszutauschen.

Italiano :

Un dibattito in forma di café philo.

Vi aspettiamo in Mediateca per discutere, argomentare e scambiare idee sul tema Che cos’è la morte?

Espanol :

Un debate en forma de café filo.

Te esperamos en la mediateca para debatir, argumentar e intercambiar ideas sobre el tema ¿Qué es la muerte?

