Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac
Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac mardi 14 avril 2026.
Café philo Qu’est-ce que la philosophie ?
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
1er Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? , animé par deux professeurs de philosophie (ado et adultes)
1er Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? , animé par deux professeurs de philosophie (ado et adultes) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40
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English : Café philo Qu’est-ce que la philosophie ?
1st Café philo: What is philosophy? led by two philosophy teachers (teens and adults)
L’événement Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne
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