Café philo Qu’est-ce que la philosophie ?

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

1er Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? , animé par deux professeurs de philosophie (ado et adultes)

1er Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? , animé par deux professeurs de philosophie (ado et adultes) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

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English : Café philo Qu’est-ce que la philosophie ?

1st Café philo: What is philosophy? led by two philosophy teachers (teens and adults)

L’événement Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne