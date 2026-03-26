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Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac

Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac

Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac mardi 14 avril 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif :

Café philo Qu’est-ce que la philosophie ?

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

1er Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? , animé par deux professeurs de philosophie (ado et adultes)
1er Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? , animé par deux professeurs de philosophie (ado et adultes)   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 

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English : Café philo Qu’est-ce que la philosophie ?

1st Café philo: What is philosophy? led by two philosophy teachers (teens and adults)

L’événement Café philo Qu’est-ce que la philosophie ? Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne

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