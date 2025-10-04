Café philo – Simone Weil : Penser l’engagement Bibliothèque Drouot Paris

Café philo – Simone Weil : Penser l’engagement Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Drouot Paris

Limite de 12 places

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Venez découvrir la pensée lumineuse et engagée de Simone Weil, figure atypique de la philosophie du XXe siècle.

À travers un temps d’échange guidé par Eitan Bohbot, nous aborderons des thèmes essentiels comme le travail, la liberté, la justice sociale ou encore la spiritualité.

C’est une invitation à réfléchir ensemble, à partir de l’expérience de vie exceptionnelle d’une femme qui a placé la vérité et la solidarité au cœur de son parcours.

Bibliothèque Drouot 11 Rue Drouot, 75009 Paris, France

