Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ? Vendeuvre-sur-Barse
Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ? Vendeuvre-sur-Barse samedi 18 avril 2026.
Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ?
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Peut-on rester jeune à tout âge ?
Avec Fabrice Trumet,membre de l’Association auboise de veille et d’information zététique (AAVIZ) questionnons notre rapport au corps en lien avec les contraintes de l’âge.
Troisième rendez-vous d’un cycle de quatre ateliers interactifs, ludiques et conviviaux. .
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ? Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne