Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ? Vendeuvre-sur-Barse

Café Philo Sommes-nous maîtres ou esclaves de nos corps ?

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Peut-on rester jeune à tout âge ?

Avec Fabrice Trumet,membre de l’Association auboise de veille et d’information zététique (AAVIZ) questionnons notre rapport au corps en lien avec les contraintes de l’âge.

Troisième rendez-vous d’un cycle de quatre ateliers interactifs, ludiques et conviviaux. .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

