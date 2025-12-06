Café philo Suis-je le produit de mon passé ? Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Café philo Suis-je le produit de mon passé ? Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 6 décembre 2025.
Café philo Suis-je le produit de mon passé ?
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
Café philo
Ancien professeur de philosophie à Quimper et Concarneau, Jean-Yves Boudehen anime chaque mois un café lecture à la médiathèque.
Convaincu que La philosophie est une chose trop importante pour être réservée aux élèves de Terminale , il continue à faire connaître cette discipline, avec les lecteurs de la médiathèque mais aussi avec l’association Les amis de la philosophie de Combrit. Cette séance tentera de répondre à la question suivante Suis-je le produit de mon passé ?
Gratuit Sur inscription
Organisé par ma médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
