Café-philo TARBES Tarbes

L’association Reliance en Bigorre vous invite à débattre autour du thème « De quoi manque-t-on dans le désir ? »

Un cadre bienveillant d’accueil de la parole la sienne, mais aussi, celle de l’Autre.

Une rencontre demandant écoute, adaptation à l’Autre.

Une prise de risque, celle de perturber ses certitudes.

« Partager ses solitudes, échanger des différences respectées »

Edgar MORIN

Les déclarations et opinions exprimées par les participants n’engagent qu’eux-mêmes.

English :

The association Reliance en Bigorre invites you to a discussion on the theme: « What do we lack in desire? »

A benevolent framework to welcome your own words, but also those of others.

An encounter that requires listening and adapting to the Other.

Taking the risk of upsetting one’s certainties.

« Sharing solitudes, exchanging respected differences »

Edgar MORIN

The statements and opinions expressed by the participants are their own.

German :

Der Verein Reliance en Bigorre lädt Sie zu einer Diskussion über das Thema « Woran mangelt es im Verlangen? » ein

Ein wohlwollender Rahmen für die Aufnahme der eigenen Sprache, aber auch der Sprache des Anderen.

Eine Begegnung, die das Zuhören und die Anpassung an den Anderen erfordert.

Ein Risiko, das darin besteht, die eigenen Gewissheiten zu stören.

« Einsamkeiten teilen, respektierte Unterschiede austauschen »

Edgar MORIN

Die von den Teilnehmern geäußerten Aussagen und Meinungen sind nur für sie selbst bindend.

Italiano :

L’associazione Reliance en Bigorre vi invita a un dibattito sul tema: « Cosa ci manca nel desiderio?

Un ambiente amichevole in cui accogliere le proprie parole, ma anche quelle degli altri.

Un incontro che richiede ascolto e adattamento all’altro.

Correre il rischio di sconvolgere le proprie certezze.

« Condividere le solitudini, scambiare le differenze rispettate »

Edgar MORIN

Le dichiarazioni e le opinioni espresse dai partecipanti sono proprie.

Espanol :

La asociación Reliance en Bigorre le invita a un debate sobre el tema: « ¿Qué nos falta para desear?

Un marco amistoso en el que acoger sus propias palabras, pero también las de los demás.

Un encuentro que requiere escuchar y adaptarse al Otro.

Asumir el riesgo de trastornar las propias certezas.

« Compartir soledades, intercambiar diferencias respetadas »

Edgar MORIN

Las declaraciones y opiniones expresadas por los participantes son de su exclusiva responsabilidad.

