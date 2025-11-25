Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ? Espace de la Gare Argelès-Gazost

Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ?

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Animé par Christian LOUBÈRE.

Boisson offerte. Sur inscription par téléphone. Participation de 4€.

.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Hosted by Christian LOUBÈRE.

Complimentary drink. Registration by telephone. Participation fee: 4?

German :

Moderiert von Christian LOUBÈRE.

Ein Getränk wird angeboten. Anmeldung per Telefon erforderlich. Teilnahmegebühr: 4?

Italiano :

Ospitato da Christian LOUBÈRE.

Bevanda in omaggio. Iscrizione per telefono. Partecipazione di 4?

Espanol :

Organizado por Christian LOUBÈRE.

Bebida de cortesía. Inscripción por teléfono. Participación de 4?

L’événement Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ? Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65