Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ? Espace de la Gare Argelès-Gazost
Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ? Espace de la Gare Argelès-Gazost mardi 25 novembre 2025.
Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ?
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:00:00
fin : 2025-11-25 19:30:00
Date(s) :
2025-11-25
Animé par Christian LOUBÈRE.
Boisson offerte. Sur inscription par téléphone. Participation de 4€.
.
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
Hosted by Christian LOUBÈRE.
Complimentary drink. Registration by telephone. Participation fee: 4?
German :
Moderiert von Christian LOUBÈRE.
Ein Getränk wird angeboten. Anmeldung per Telefon erforderlich. Teilnahmegebühr: 4?
Italiano :
Ospitato da Christian LOUBÈRE.
Bevanda in omaggio. Iscrizione per telefono. Partecipazione di 4?
Espanol :
Organizado por Christian LOUBÈRE.
Bebida de cortesía. Inscripción por teléfono. Participación de 4?
L’événement Café-Philo Toute vérité est-elle bonne à dire ? Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65