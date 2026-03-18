Café poésie Joinville

Café poésie Médiathèque de Joinville Joinville 2026-03-19

Café poésie Joinville jeudi 19 mars 2026.

Café poésie

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2026-03-19

Tout public
Cette année le printemps des poètes abordera la thématique liberté, force vive, déployée
Pour l’occasion, venez participer à un café de poésie pour dire, lire et chanter de la poésie !
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. Entrée libre   .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04  biblio.joinville2@orange.fr

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English :

L’événement Café poésie Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville

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