Café poésie

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Tout public

Cette année le printemps des poètes abordera la thématique liberté, force vive, déployée

Pour l’occasion, venez participer à un café de poésie pour dire, lire et chanter de la poésie !

Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. Entrée libre .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

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English :

L’événement Café poésie Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville