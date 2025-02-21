Café Poésie Noyon

Café Poésie Noyon vendredi 21 février 2025.

Café Poésie

Noyon Oise

Début : 2025-02-21 19:15:00

fin : 2025-07-04

2025-02-21 2025-03-21 2025-04-18 2025-05-23 2025-06-20 2025-07-04 2025-08-22 2025-09-26 2025-10-24 2025-11-21 2025-12-19

Chaque mois, l’association Gain de sel et Cie vous propose un café poésie autour d’une thématique.

Venez partager un texte que vous aimez particulièrement. Tous les tempéraments poétiques sont bienvenus.

Vous pouvez également apporter quelque chose à boire et/ou à manger (à partager), l’association apporte les verres !

Rendez-vous Salle Sarazin, à droite de la mairie de Noyon.

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 03 00 58 02 contact@graindeseletcie.com

