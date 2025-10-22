Café polar Festival d’automne « Polar, magie, etc » Pont-de-Salars

Café polar Festival d’automne « Polar, magie, etc »

Place de la Rivière Pont-de-Salars Aveyron

Venez découvrir le polar sous toutes ses facettes et discuter de vos préférences autour d’un verre. Une sélection de la Maison du livre de Rodez des dernières parutions sera proposée à la vente. Public adulte.

Animation proposée par la Médiathèque de Pont de Salars dans le cadre du Festival d’automne « Polar, magie, etc.

Consultez le programme complet du festival d’automne sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Ce festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

Place de la Rivière Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 34 73

English :

Come and discover thrillers in all their facets, and discuss your preferences over a drink. A selection of the latest releases from the Maison du livre de Rodez will be on sale. Adult public.

German :

Entdecken Sie den Kriminalroman in all seinen Facetten und diskutieren Sie bei einem Glas über Ihre Vorlieben. Eine Auswahl der Maison du livre de Rodez aus den letzten Neuerscheinungen wird zum Verkauf angeboten. Erwachsenes Publikum.

Italiano :

Venite a scoprire i thriller in tutte le loro sfaccettature e a discutere le vostre preferenze davanti a un drink. Sarà in vendita una selezione delle ultime uscite della Maison du livre de Rodez. Per gli adulti.

Espanol :

Venga a descubrir el thriller en todas sus facetas y a comentar sus preferencias tomando una copa. Se pondrá a la venta una selección de las últimas novedades de la Maison du livre de Rodez. Para adultos.

