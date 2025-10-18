Café Polar Médiathèque Yves Chaland Nérac

Café Polar Médiathèque Yves Chaland Nérac samedi 18 octobre 2025.

Café Polar

Médiathèque Yves Chaland 1 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La médiathèque accueille Christophe Dupuis, spécialiste de romans policiers bien connu des Néracais, pour une nouvelle séance.

De l’Amérique de Trump jusqu’à Paris, Budapest ou Barcelone, les romans policiers font voyager d’un continent à l’autre, d’une période historique à aujourd’hui.

Découvrez à cette occasion des auteurs français, européens, canadiens ou américains de renom.

Vous cherchez des idées, des conseils pour renouveler vos lectures, vos choix d’auteurs ?

Le café polar est pour vous. Frissons garantis !

Entrée libre et gratuite. durée 1h.

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent à la médiathèque pour participer aux rencontres. .

Médiathèque Yves Chaland 1 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

