Café polars Médiathèque municipale De Chantenay Saint Imbert Chantenay-Saint-Imbert

Nombre de places limités à 13 personnes

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T10:30:00

☕ Ce café polars sera l’occasion, pour les inscrits au Prix du Polar en Nivernais (PPN) d’échanger autour des 5 titres de la sélection.

Pour les personnes qui ne participent pas au prix, ce café leur est ouvert également ! Il permettra sans aucun doute, de donner envie de découvrir les titres en sélection aux auditeurs et/ou aux amateurs du genre ‍♂️

Médiathèque municipale De Chantenay Saint Imbert Rue des Ecoles 58240 Chantenay-Saint-Imbert Chantenay-Saint-Imbert 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 37 99 86 biblio.chantenay58@orange.fr

