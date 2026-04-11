Café polyglotte La Cale Douarnenez

Douarnenez

Café polyglotte

La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 17:00:00

fin : 2026-04-14 19:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Il suffit de venir et parler, en français pour les étrangers, et dans beaucoup de langues étrangères pour les français, selon celles qu’ils désirent améliorer. Langues parlées français, anglais, allemand, breton, néerlandais… .

La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 74 15 78 09

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English : Café polyglotte

L’événement Café polyglotte Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ