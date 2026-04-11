Café polyglotte La Cale Douarnenez
Café polyglotte La Cale Douarnenez mardi 14 avril 2026.
Douarnenez
Café polyglotte
La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14 19:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Il suffit de venir et parler, en français pour les étrangers, et dans beaucoup de langues étrangères pour les français, selon celles qu’ils désirent améliorer. Langues parlées français, anglais, allemand, breton, néerlandais… .
La Cale 17 Rue du Grand Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 74 15 78 09
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English : Café polyglotte
L’événement Café polyglotte Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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