Café poterie Ose Cantine et Caféine Lannion

Café poterie

Ose Cantine et Caféine 1 Rue des Augustins Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Spécial St-Valentin.

Et si, pour la Saint-Valentin, vous offriez un moment à partager ?

Le 14 février, OSE Café & Eirolf Céramique vous proposent un atelier céramique créatif et gourmand, à vivre avec la personne de votre choix… amoureux(se), ami(e), maman ou même en solo (l’amour propre, c’est important aussi).

Au programme

Décoration d’une pièce en céramique

Boisson et gourmandise signées OSE CANTINE ET CAFÉINE

Ambiance chaleureuse et créative, accessible à tous.

Débutant ou amateur de belles choses, prenez le temps de créer, de discuter et de partager un moment unique. Une activité Saint-Valentin originale, idéale pour célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Pendant 2 heures, vous réalisez le décor d’une tasse grand format, d’une assiette cœur, ou d’une paire de boucles d’oreilles au choix. Si vous le souhaitez, vous pourrez également ajouter de petits objets à décorer.

Côté gourmandise, OSE CAFÉ vous offre une boisson et une pâtisserie. Les produits sont essentiellement issus de l’agriculture locale et bio.

• Revenez chercher votre création unique, émaillée et cuite 3 semaines plus tard

• Idéal pour un temps de qualité entre amis, en couple ou en solo .

