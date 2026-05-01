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Café Poussette + Atelier de découverte du portage Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

Café Poussette + Atelier de découverte du portage Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Valérie Masson-Delmotte

Adresse : Maison Kénanaise

Ville : 22700 Saint-Quay-Perros

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Quay-Perros

Café Poussette + Atelier de découverte du portage

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Café Poussette + Atelier de découverte du portage Pourquoi porter son bébé ? Qu’est-ce que la physiologie, portage à bras, les différents porte bébé et écharpes ?   .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 13 86 50 

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English :

L’événement Café Poussette + Atelier de découverte du portage Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-05-13 par SITARMOR