Café Poussette + Atelier de découverte du portage Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

Saint-Quay-Perros

Café Poussette + Atelier de découverte du portage

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Café Poussette + Atelier de découverte du portage Pourquoi porter son bébé ? Qu’est-ce que la physiologie, portage à bras, les différents porte bébé et écharpes ? .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 13 86 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café Poussette + Atelier de découverte du portage Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-05-13 par SITARMOR