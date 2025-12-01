Café-poussette Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Café-poussette

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Le Centre social de Bourbon-Lancy relance le Café poussette , destiné aux futurs parents, aux parents de 0 à 3 ans et aux enfants de 0 à 3 ans, pour échanger, se rencontrer et jouer lors d’un Café poussette .

Accueil, jeux et échanges avec Emmanuelle DELORME, infirmière de PMI sur les différentes étapes du développement de l’enfant .

