Café-Poussette Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Café-Poussette

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

2026-02-25 2026-03-25 2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24

Tous les derniers mercredis du mois, prenez le temps avec votre enfant et rencontrez d’autres parents.

Venez échanger, jouer et rencontrer de futurs ou jeunes parents. Entrée libre et gratuite, ouverte aux enfants de 0 à 3 ans. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

