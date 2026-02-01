Café-Poussette Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy
Café-Poussette Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy mercredi 25 février 2026.
Café-Poussette
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-04-29 12:00:00
2026-02-25 2026-03-25 2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24
Tous les derniers mercredis du mois, prenez le temps avec votre enfant et rencontrez d’autres parents.
Venez échanger, jouer et rencontrer de futurs ou jeunes parents. Entrée libre et gratuite, ouverte aux enfants de 0 à 3 ans. .
+33 3 76 15 00 95
