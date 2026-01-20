Café-poussette Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Café-poussette

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 15:00:00

2026-02-27

Venez partager un moment d’échange et de convivialité autour de l’importance des comptines et des chansonnettes pour le tout-petit.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Come and share a moment of exchange and conviviality around the importance of nursery rhymes and ditties for toddlers.

