Café poussette Maison de l’enfance Pom’ de Rainette Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 09:30 – 11:30

Gratuit : oui En famille – Age maximum : 5

Depuis le mois de janvier 2024, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu s’est associée à la commune de Bouaye pour vous proposer des Cafés Poussette sur la commune.Rendez-vous le mercredi 25 mars de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance Pom’ de Rainette.Le Café Poussette est un lieu d’accueil et d’écoute pour les familles où parents, futurs parents et enfants (0-5 ans) se retrouvent pour partager dans un climat convivial des moments ludiques.Le café poussette est accessible à tous. Gratuit, anonyme et sans inscription, l’accueil des parents et leurs enfants de 0 à 5 ans est possible de 9h30 à 11h30 selon les besoins et les envies. Les accueil-lants sont les professionnels du multi-accueil de Saint-Aignan de Grand Lieu.Les permanences mensuelles se poursuivent à Bouaye les 2e lundi de chaque mois et des temps de rencontre seront également proposés à Saint-Aignan de Grand Lieu un mercredi tous les 2 mois.

Maison de l’enfance Pom’ de Rainette Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 51 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr multiaccueil@sagl.fr



