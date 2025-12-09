Café poussette Association Equilibre Royan
Café poussette Association Equilibre Royan mardi 9 décembre 2025.
Café poussette
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-09 13:30:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Moment convivial et chaleureux dédié aux familles, où les parents peuvent se retrouver, échanger et se soutenir mutuellement.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
A warm, friendly moment dedicated to families, where parents can meet, exchange ideas and support each other.
German :
Ein freundlicher und herzlicher Moment, der den Familien gewidmet ist, in dem sich Eltern treffen, austauschen und gegenseitig unterstützen können.
Italiano :
Si tratta di un momento caldo e amichevole per le famiglie, in cui i genitori possono incontrarsi, parlare e sostenersi a vicenda.
Espanol :
Es un momento cálido y amistoso para las familias, en el que los padres pueden reunirse, hablar de cosas y apoyarse mutuamente.
