Café poussette Association Equilibre Royan

Informations pratiques

Royan

Café poussette

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 13:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Parents de jeunes enfants, venez profiter d’un moment convivial pour discuter et partager votre quotidien avec d’autres parents. Pendant que les tout-petits jouent et explorent à leur rythme,

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Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

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English :

Parents of young children, come enjoy a friendly get-together to chat and share your daily experiences with other parents. While the little ones play and explore %E0 at their own pace,

L’événement Café poussette Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan