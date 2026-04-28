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AGENDA · Royan

Café poussette Association Equilibre Royan

mardi 6 octobre 2026 · Association Equilibre · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Association Equilibre
Adresse
16 rue Louis de Foix
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Café poussette

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 13:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Parents de jeunes enfants, venez profiter d’un moment convivial pour discuter et partager votre quotidien avec d’autres parents. Pendant que les tout-petits jouent et explorent à leur rythme,
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Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57  accueil@equilibre-famille17.fr

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English :

Parents of young children, come enjoy a friendly get-together to chat and share your daily experiences with other parents. While the little ones play and explore %E0 at their own pace,

L’événement Café poussette Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan

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