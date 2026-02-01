Café Poussette Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

Café Poussette

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-25

Un rendez-vous chaleureux et bienveillant pour les parents, futurs parents, nounous et même les grands-parents, où l’on partage un moment autour d’un café pendant que les enfants jouent. Tous les mercredis matin. .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

