Café poussette Tréméven

mardi 19 août 2025

Café poussette

Médiathèque Tréméven Finistère

10:00:00

12:00:00

2025-08-19

Le mardi matin, c’est le moment privilégié par les assistantes maternelles pour venir profiter de la quiétude de L@ Passerelle avec nos plus jeunes lecteurs…

Cet été on accueille les tout-petits, parents et assistantes maternelles les mardis matins de 10h à 12h, l’occasion d’échanger, de lire des histoires, de boire un café et d’avoir un lieu de partage adapté à tous… .

Médiathèque Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

