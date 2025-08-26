Café poussette Tréméven
Café poussette Tréméven mardi 26 août 2025.
Café poussette
Médiathèque Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 10:00:00
fin : 2025-08-26 12:00:00
Date(s) :
2025-08-26
Le mardi matin, c’est le moment privilégié par les assistantes maternelles pour venir profiter de la quiétude de L@ Passerelle avec nos plus jeunes lecteurs…
Cet été on accueille les tout-petits, parents et assistantes maternelles les mardis matins de 10h à 12h, l’occasion d’échanger, de lire des histoires, de boire un café et d’avoir un lieu de partage adapté à tous… .
Médiathèque Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
