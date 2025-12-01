CAFÉ PREHISTOIRE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Venez profiter de ce nouveau Café-Préhistoire !

« Un point sur la domestication du loup en Eurasie » est une conférence qui vous sera présentée par Myriam Boudadi-Maligne, paléozoologue.

Gratuit.

Places limitées, réservation conseillée.

Tout public. .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 contact@musee-aurignacien.com

