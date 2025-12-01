CAFÉ PREHISTOIRE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Venez profiter de ce nouveau Café-Préhistoire !
« Un point sur la domestication du loup en Eurasie » est une conférence qui vous sera présentée par Myriam Boudadi-Maligne, paléozoologue.
Gratuit.
Places limitées, réservation conseillée.
Tout public. .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 contact@musee-aurignacien.com
English :
Come and enjoy this new Café-Préhistoire!
German :
Kommen Sie und genießen Sie das neue Café-Prehistoire!
Italiano :
Venite a godervi questo nuovo Café-Préhistoire!
Espanol :
¡Venga a disfrutar de este nuevo Café-Préhistoire!
