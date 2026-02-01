CAFE PREHISTOIRE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

CAFE PREHISTOIRE

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Café-Préhistoire au Musée de l’Aurignacien Interactions entre climats, environnements, humains et non-humains ce que la Préhistoire peut nous apprendre. Une conférence d’ Emmanuel DISCAMPS.

Climat, environnements, grands herbivores, humains et grands carnivores… comment reconstituer les complexes interactions entre toutes ces composantes dans le passé, alors que nous ne disposons plus que de quelques restes osseux ? Comment les changements climatiques du passé ont affecté humains et non-humains ? Et qu’est-ce que la Préhistoire peut nous apprendre sur les enjeux actuels de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité ?

Emmanuel Discamps est chercheur au CNRS, au laboratoire TRACES (Université Toulouse Jean Jaurès), et membre de l’Atelier d’Ecologie Politique de Toulouse. Archéozoologue et paléo écologue, il travaille sur les relations entre changements climatiques, communautés animales et groupes humains dans le passé.

Gratuit/Places limitées, réservation conseillée. .

MUSEE DE L'AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

English :

Café-Préhistoire at the Musée de l’Aurignacien: Interactions between climates, environments, humans and non-humans: what prehistory can teach us. A lecture by Emmanuel DISCAMPS.

