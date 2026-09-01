Café Provençal Istres
samedi 19 septembre 2026 · Istres
Informations pratiques
Istres
Café Provençal
Samedi 19 septembre 2026 de 10h30 à 12h.
Restaurant l’Aromatik.
Samedi 17 octobre 2026 de 10h30 à 12h. Divers lieux Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17
Chaque mois l’association Lou Liame invite dans un bar, café ou restaurant de la ville d’Istres à passer la matinée à échanger en provençal !
Autour de Marie-Madeleine et Jean-Claude Louis chacun partage sa passion de la Provence. .
Divers lieux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22
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English :
Every month, the Lou Liame association invites you to a bar, café or restaurant in Istres to spend a morning chatting in Provençal.
L’événement Café Provençal Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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