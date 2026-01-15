Café psy: Comment accueillir la nouveauté ? (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Café psy: Comment accueillir la nouveauté ? (Centre culturel)

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Animé par Sophie Lefèvre Thérapeute

Inscription obligatoire (12 participants) au 05 55 74 20 51

Public Adultes et jeunes adultes

2 heures / Groupe ouvert / Prix libre .

