Café psy: Comment accueillir la nouveauté ? (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Café psy: Comment accueillir la nouveauté ? (Centre culturel)
31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Animé par Sophie Lefèvre Thérapeute
Inscription obligatoire (12 participants) au 05 55 74 20 51
Public Adultes et jeunes adultes
2 heures / Groupe ouvert / Prix libre .
31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
