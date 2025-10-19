Café/psy — première édition : la parentalité autrement Cale 2 Créateurs Nantes

Café/psy — première édition : la parentalité autrement Cale 2 Créateurs Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:00 – 18:00

Gratuit : non Les participants commandent la boisson de leur choix à la carte, et y ajoutent 1€ (reversé à l’intervenant). Tout public

Nous avons le plaisir de vous annoncer à la première édition des Cafés Psy qui se tiendra dimanche 19 octobre, de 15h à 18h, au Café/Calé – Cale 2 Créateurs à Nantes.Pour cette première édition, le thème abordé sera la parentalité sous toutes ses formes : homoparentalité, monoparentalité, familles recomposées, ainsi que les défis et transformations des modèles familiaux contemporains.Le principe est simple : les participants commandent une boisson, ajoutent 1 € (entièrement reversé à l’intervenant) et prennent place à la table du psy. Ce format participatif permet de poser des questions, partager ses expériences et ouvrir le dialogue.L’atelier sera animé par Christian Jousmet, psychanalyste contemporain et président du Cercle des Psychanalystes Associés. En mobilisant les grands concepts de la psychanalyse – inconscient, désir, fonction symbolique, rapport à l’Autre – il proposera un regard neuf sur la parentalité et offrira des clés de réflexion concrètes pour tous les participants.Les Cafés Psy ont vocation à devenir un rendez-vous récurrent à la Cale 2 Créateurs, à la croisée de la culture, de la réflexion et de la rencontre citoyenne.

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com